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الشبل: لدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين إلى أوكرانيا

الشبل: لدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل أن سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

العالم-سوريا

وقالت الشبل في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرته اليوم إن “روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد استنفاد كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر ضدها خطيراً” مشيرة إلى أن مسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي.

وأكدت الشبل أن حديث الغرب عن العداء مع النازية هو “كذبة كبرى” معتبرة أن الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها.

وأوضحت الشبل أن سوريا أبدت استعدادها للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل الأحداث الأخيرة بنحو شهرين و”لا تخشى العقوبات الغربية” لافتة إلى أن الحكومة السورية أجرت اتصالات مع ممثلي الجمهوريتين وهي جاهزة للتعاون في مختلف المجالات عندما تهدأ التوترات بالمنطقة.

وأشارت الشبل إلى أن سوريا ستدعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت موسكو مع دمشق.

من جهة ثانية قالت الشبل: لدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين منطقة الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان.

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