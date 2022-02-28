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بالفيديو.. كفة من سترجح في المفاوضات الروسية الاوكرانية؟

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي ناجي صفا ان شروط روسيا ستسري في المفاوضات الجارية مع اوكرانيا في بيلاروسيا، وذلك بما تمتلك موسكو من قوة رادعة ومشروعة.

العالم - خاص بالعالم

وقال صفا في حديث لقناة العالم من خلال التغطية الخاصة لليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا: ان روسيا لا تريد ان تكون دولة محتلة لاوكرانيا، لكنها تريد تصحيح الخطأ التاريخي الذي يمثل خطرا على الامن القومي لها.

واضاف صفا، أن النظام الاوكراني في المفاوضات مع روسيا سوف يسعى الى سحب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس، مشيرا الى ان روسيا لن تقبل بهذا الامر.

واشار صفا الى ان الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هو عدم تحول اوكرانيا كخنجر في خاصرة روسيا من اجل الطعن بأمنها القومي.

المزيد من التفاصيل في الفديو المرفق..

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