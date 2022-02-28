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شاهد..رؤية الشعب والجيش الأوكراني لروسيا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير بالشؤون الروسية عماد الطفيلي أن واشنطن تسعى الى دفع القيادة الاوكرانية للمزيد من التعنت في مواقفها حتى لا توافق على مطالب روسيا في المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو على حدود روسيا البيضاء.

العالم - خاص بالعالم

وقال الطفيلي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة باخر التطورات العملية العسكرية الروسية فى اوكرانيا من يومها الخامس، ان واشنطن والاتحاد الاوروبي من خلال التصريحات الرنانة ودعم الجيش الاوكراني بالسلاح سيجعلون القيادة الاوركرانية بان تبقى مصرة على موقفها اتجاه روسيا، واضاف، ان الشعب الاوكراني لا يكن العداء والكرة لروسيا، وححتى الجيش الاوكراني لا ينظر للجيش الروسي بعين العدو، وذلك بما يجمهم من تاريخ عريق.

واشار الطفيلي الى ان استراتيجية روسيا في عمليتها العسكرية في اوكرانيا واضحة وممنهجة ومحدودة وهي تدمير البنى التحتية للقوات القتالية الاوكرانية التي تهدد الامن القومي الروسي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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