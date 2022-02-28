مراسل العالم يوضح هدف روسيا من المفاوضات مع اوكرانيا !!

العالم – خاص العالم

أوضح مراسلنا في موسكو عيسى عيسى بأن المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا ترجع الى مزاج الولايات المتحدة والناتو، مضيفا أن الرئيس الاوكراني يعتبر محاصرا بعد ان تركته الولايات المتحدة والغرب لوحده حسب اعترافه.

ونوه مراسلنا على ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر اوكرانيا بلدا غير مستقل والقرار السياسي ليس بيدها، مشيرا الى ان الشعبان الروسي والاوكرايني يدركان انهما شعب واحد.

هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ادانة لروسيا على خلفية عملياتها العسكرية في اوكرانيا بعد رفض موسكو للقرار.



وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا إن اوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة تحركها العسكري في اقليم دونباس، وأضاف أن القوات الروسية لا تستهدف المواطنين، متهما الجيش الاوكراني باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إن القوميين الأوكرانيين هم من يقصفون المدنيين.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من ما وصفتها بـ "النازية" في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.

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