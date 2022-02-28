شاهد.. مراسم تكريم ’شيخ السفراء’ في طهران

العالم - خاص العالم

شيخ السفراء ينهي مهمته في طهران، السفير الفلسطيني صلاح الزواوي ينهي مهمته بعد أكثر من اربعين عاما من النشاط السياسي والإعلامي في طريق القدس.

الزواوي لم يكن سفيرا وحسب فبعد كل هذه الأعوام التي قضاها في النضال أضحى رمزا من رموز العلاقات العميقة بين إيران وفلسطين ..

السيد صلاح الزواوي أضحى رمز للعلاقات العميقة بين الشعب الإيراني والثورة الإسلامية والقضية الفلسطينية.. بعون الله فإن هذه العلاقة القوية بين الشعبين الإيراني والفلسطيني سوف تستمر حتى نهاية الكيان الإسرائيلي

ويذكر ان الزواوي شغل منصب سفير فلسطين لدى إيران منذ عام 1981 وهو من مواليد مدينة صفد 1937 وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب دبلوماسية ...



<CG>

العلاقات الإيرانية الفلسطينية

تكريم السفير الإيراني السابق صلاح الزواوي في طهران

الزواوي أضحى نموذجا لعمق العلاقات الإيرانية الفلسطينية

الزواوي شغل منصب سفير فلسطين في إيران لأكثر من 40 عاما