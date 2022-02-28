اختتام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس

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وأشار المصدر، أن "الجانبين الروسي والأوكراني أنهيا الجولة الأولى من المفاوضات بينها، والتي كان الهدف الأساس منها مناقشة مسألة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكذلك وقف الأعمال القتالية".

وأضاف: "حدد الجانبان عددا من المسائل التي تحتاج إلى حل، والتي من أجلها غادر الوفدان لمناقشة تلك المسائل مع قيادة البلدين".

وتابع: "ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، والتي سياقشان فيها القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها".

من جهته، أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، أنه "خلال المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي استمرت لخمس ساعات، تم تحديد نقاط يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة".

وأشار إلى أنه تم تبادل المطالب والآراء بين الوفودين، وأن كل منهما "الوفدان" سيناقش هذه المطالب مع القيادة السياسية لبلاده، مشيرا إلى أن "الوفدين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في القريب العاجل".

وأعلن مصدر إعلامي مطلع في وقت سابق، عن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس، مرجحا أن تكون "ختامية".