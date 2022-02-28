كوريا الشمالية: الأزمة في أوكرانيا تنبع من سياسة الهيمنة التي تنتهجها امريكا والغرب

العالم-اسيا والباسفيك

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن “الأزمة في أوكرانيا تنبع من سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة والغرب، اللذان ينغمسان في الاستبداد والتعسف تجاه البلدان الأخرى”.

وأشار البيان إلى أن الغرب والولايات المتحدة “يقوضان بشكل منهجي النظام الأمني في أوروبا بمحاولاتهما الواضحة بشكل متزايد نشر أسلحة هجومية هناك، وتوسيع الناتو في الشرق”.

ووصف البيان مطالب روسيا الأمنية بـ”العادلة والعقلانية، لكن مع ذلك تم تجاهلها”.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والغرب “الذين دمروا العراق وأفغانستان وليبيا”، يتكلمون عن “احترام السيادة” و”وحدة الأراضي” بشأن الوضع في أوكرانيا الذي “فجروه بأنفسهم”، مؤكداً أن هذا “ليس منطقيا على الإطلاق”.

وأكد البيان أن “الواقع يثبت مرة أخرى أن السلام لن يحل على العالم أبداً طالما بقيت السياسة المزدوجة وأحادية الجانب للولايات المتحدة”، والتي تهدد سلام وأمن الدول ذات السيادة.