شاهد.. أكثر من نصف مليون فرو من أوكرانيا.. اين وجهتهم؟

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وقال المتطوع "ماريك بودرازا"، "أعتقد أن كل ساعة لدينا في هذا المكان حوالي 100 شخص ، وكل يوم أكثر وأكثر. لكننا نحاول المساعدة".

بدوره أتيلا باتر، راعي الكنيسة الخمسينية قال "أنا لا أهتم بالسياسة والمنظمات ولا حتى الكنيسة ، فقط البشر يهمون ، إنهم في بؤس ، ويجب أن يكون معهم شخص ما يعطيهم كلمة طيبة ، وعناق ، وطعام ، ونصائح .

واحصت المنظمة دخول أكثر من ستة وثلاثين ألف لاجئ أوكراني إلى مولدافيا ونحو ثلاثة وثلاثين الفا إلى رومانيا وثلاثين ألفا إلى سلوفاكيا وأكثر من ثلاثمئة إلى بيلاروس وكشفت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين أن عشرات الآلاف ممن يغادرون أوكرانيا يتوجّهون إلى دول أوروبية أخرى .

وزراء الداخلية الأوروبيون من جانبهم أيدوا بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين والذين قد تصل أعدادهم إلى الملايين. وناقش الوزراء أثناء اجتماعهم الطارئ إمكان اللجوء إلى مذكرة تعود إلى العام الفين وواحد تسمح للفارين بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي وبالعمل فيه.

وأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانز ليناريتش، أن العدد المتوقع حاليًا للنازحين الأوكرانيين سيتجاوز السبعة ملايين شخص في أسوأ السيناريوهات إذا استمرت الحرب .إننا نشهد ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ سنوات عديدة. ينبغي أن تكون أولويتنا الأولى هي مساعدة الأشخاص المتضررين من هذه الحرب .

ولفتت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون الى إن معظم الأوكرانيين الوافدين لديهم جوازات سفر بيومترية ويمكنهم البقاء بدون تأشيرة لمدة تسعين يوما في الاتحاد الأوروبي موضحة أن الحماية المؤقتة تمنح حقوقًا متساوية في كل الدول الأعضاء ولا سيما الحق في العمل.

يذكر ان هذا التوجيه بمنح حماية مؤقتة تم إنشاؤه استجابة للنزاع في يوغوسلافيا السابقة من دون أن يتم استخدامه أبدًا وينص على منح حماية مؤقتة في حالة التدفق الجماعي للنازحين ويشتمل على تدابير لتوزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي.