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مناقشة مهام اللجان الفرعية لحملة "اعصار اليمن" في البيضاء

مناقشة مهام اللجان الفرعية لحملة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

ناقش اجتماع في محافظة البيضاء، اليمينة، مهام اللجان الفرعية في مديريات "العرش، ورداع، وصباح، والرياشية، والقريشية، وولد ربيع، والشرية" لدعم حملة "إعصار اليمن" للحشد والاستنفار للجبهات.

العالم - اليمن

وفي الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الرئاسية - وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، أهمية الحملة التي تمثل رسالة معبّرة عن الصمود الشعبي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

ولفت القاضي العزاني إلى ضرورة التفاعل مع الحملة، وكل ما من شأنه تعزيز عوامل الصمود والتعبئة، وانتصارات الجيش واللجان الشعبية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الرئاسية- نائب وزير الأشغال، المهندس محمد الذاري، أن المرحلة تحتّم على الجميع مضاعفة الجهود لمواجهة العدوان، والتحرر من قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.

وأقرّ الاجتماع، الذي ضم أعضاء مجلس الشورى محمد جرعون ومحمد السقاف وعلي الجبري وهاشم السقاف وخالد الماوري ووكيلي محافظة البيضاء صالح الجوفي وناصر العجي ومدير أمن المحافظة العميد ركن عبدالله العربجي ومدير مكتب الشؤون القانونية في المحافظة حسين الحسني ومدراء مديريات "العرش" ماهر الطيري و"رداع" أحمد العكام و"الرياشية" عبدالرحمن الحبسي، تشكيل لجان التحشيد بما يكفل إنجاح الحملة.

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