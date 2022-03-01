الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..هكذا اسدل ستار شهر فبراير على السودانيين

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

28 من فبراير، مليونية ميثاق سلطة الشعب التي دعت لها لجان المقاومة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان.

العالم - مراسلون

ويأتي الميثاق الذي توافقت عليه لجان المقاومة عقب فشل كافة المبادرات الداخلية والخارجية، لذا كان من اهم بنوده اسقاط الحكم العسكري وتعيين رئيس وزراء تختاره لجان المقاومة الممثل الشرعي للشعب السوداني، حيث اختاروا الشارع ملاذًا لتحقيق اهداف وتطلعات الشعب السوداني.

الملايين من المتظاهرين انطلقوا من مدن الخرطوم الثلاث وسط كر وفر بينهم والقوات العسكرية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدي لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

واستطاع المتظاهرون هذه المرة كسر الحواجز الامنية والاسمنتية والوصول لمحيط القصر الرئاسي، ما استدعي خروج اعضاء المجلس السيادي من القصر، وارسلت القوات العسكرية تعزيزات من الجيش والامن احاطت بالمتظاهرين وامطرتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت العشرات منهم.

واكد المتظاهرون علي استمرار التظاهرات حتي إسقاط النظام العسكري رغم القمع المفرط الذي يمارس ضدهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات أم درمان

ما قصة"نيران الجن"التي التهمت عشرات المنازل في السودان؟

في اسبوع القدس العالمي.. الشعب السوداني يؤكد رفضه للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اميركا ترفض التعليق على مسألة دعم انضمام أوكرانيا لأوروبا

بعد قضاء مدة محكوميته.. ما هو مصير المعتقل السعودي "رائف بدوي"؟

شاهد..العراقيون يحيون ذكرى المبعث النبوي الشريف

شاهد..انطلاق الدورةالـ38 لمسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران

شاهد بالفيديو.. خبير يكشف لماذا لا يدخل بوتين كييف رغم انه دمر الجيش الاوكراني؟

الحوثي والبخيتي يعلقان على قرار مجلس الامن الظالم بحق انصار الله