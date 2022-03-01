شاهد..هكذا اسدل ستار شهر فبراير على السودانيين

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ويأتي الميثاق الذي توافقت عليه لجان المقاومة عقب فشل كافة المبادرات الداخلية والخارجية، لذا كان من اهم بنوده اسقاط الحكم العسكري وتعيين رئيس وزراء تختاره لجان المقاومة الممثل الشرعي للشعب السوداني، حيث اختاروا الشارع ملاذًا لتحقيق اهداف وتطلعات الشعب السوداني.

الملايين من المتظاهرين انطلقوا من مدن الخرطوم الثلاث وسط كر وفر بينهم والقوات العسكرية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدي لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

واستطاع المتظاهرون هذه المرة كسر الحواجز الامنية والاسمنتية والوصول لمحيط القصر الرئاسي، ما استدعي خروج اعضاء المجلس السيادي من القصر، وارسلت القوات العسكرية تعزيزات من الجيش والامن احاطت بالمتظاهرين وامطرتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت العشرات منهم.

واكد المتظاهرون علي استمرار التظاهرات حتي إسقاط النظام العسكري رغم القمع المفرط الذي يمارس ضدهم.

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