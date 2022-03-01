شاهد..انطلاق الدورةالـ38 لمسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران

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وقال رئس لجنة التحكيم حيدر كسمائي: "في هذه الاجواء وانقطاع الانسان عن الله في هذا الزمان مع الابعاد الموجودة للانسان والانقطاع الموجود عن الله سبحانه وتعاله عن القران والاجواء الايمانية نحتاج الى هكذا مناسبات ومسابقات".

وقال عضو لجنة تحكيم سميح عثامنة: "من ما تمتاز به هذه المسابقات في دقتها وعطاءها انها كثيرت الجوانب في لوائح التحكيم، هناك جانب يتعلق بالحفظ والتمكن والاتقان في حفظ القران الكريم وهناك جناب اخر يتعلق في احكام التلاوة وحقل اخر يتعلق في الصوت والفصاحة والتقيم".



المرحلة النهائية لدورة هذا العام تشتمل مسابقة الرجال في فروع الترتيل، وقراءة التحقيق، وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة المكفوفين والمكفوفات، ومسابقة طلاب وطالبات المدارس ومسابقة النساء.

بدوره قال عضو لجنة تحكيم محمد علي عطفاي: "انني سعيد في عودتي الى الجمهورية السلامية، لانني شاركت ثلاث مرات في 2000و2002 و2003 ولي اصدقاء قداما جمعنا القران الكريم الذي يجمع كل الامة الاسلامية مهما تعددت مذاهبنا وطوائفنا وحتى انظمتنا السياسية يجمعنا كلام الله عز وجل".

وستستمر هذه المسابقة لغاية الخامس من آذار مارس الحالي ويشارك ويتم تقييم الفيديوهات المسجلة للمتسابقين والمتسابقات من خلال مجموعة مميزة من المحكمين والمحكمات من مختلف الدول.

القرآن نبض الحیاة وطوق النجاة ولعل هذه المسابقات تكون كفيلة في تعزيز دور القران في حياة الانسان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..