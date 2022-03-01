شاهد..حشود عسكرية ضخمة تقترب من كييف

العالم - خاص بالعالم

واظهرت صورا للأقمار الصناعية الأرتال العسكرية الروسية الكبيرة جدا تمتد على اكثر من ستين كيلومتر وهي تتقدم باتجاه العاصمة كييف للسيطرة عليها وعلى مدن أخرى.

وقالت شركة ماكسار الأميركية المتخصصة بالتصوير، إن الرتل يمتد من تخوم مطار أنطونوف من وسط كييف في الجنوب إلى مدينة بريبيرسك في الشمال، مشيرة الى أن الرتل يتألف من مركبات تسير جنبا إلى جنب في صفين.

ونشرت الشركة الأميركية صورا أخرى أظهرت انتشارا جديدا للقوات الروسية، بينها مروحيات هجومية، وعربات عسكرية في بيلاروسيا على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

ومع احتدام المعارك على أكثر من جبهة في اوكرانيا لاسيما، في مدينتي خاركيف وماريوبول في محاولة لتضييق الخناق على الاخيرة تمكنت القوات الروسية من الوصول الى مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ووضع نقاط تفتيش على مشارفها.



واعترفت السلطات الاوكرانية بمقتل أكثر من سبعين عسكريا أوكرانيا بقصف القوات الروسية قاعدة عسكرية في بلدة أوختيركا في إقليم سومي شمال شرق أوكرانيا.

وسائل إعلام أوكرانية اتهمت القوات الجوية الروسية بشن غارات على مدينتي فينيتسا وتشيركاسي وسط البلاد.

فيما استبعدت وزارة الدفاع الاوكرانية قيام البحرية الروسية بإنزال على الشواطئ المطلة على البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة الى ان الطائرات الأوكرانية المسيرة لبلادها قصفت رتلا للقوات الروسية في مدينة زابوروجيا جنوبي البلاد.واكدت الوزارة اسقاط سلاح الجو الاوكراني مقاتلتين روسيتين في محيط العاصمة.