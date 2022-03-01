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برلمان بولندا قد يسمح للمواطنين بالتطوع بالفيلق الدولي الأوكراني

برلمان بولندا قد يسمح للمواطنين بالتطوع بالفيلق الدولي الأوكراني
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "غازيتا ويبوركزا" اليوم الثلاثاء، إن برلمان بولندا قد يوافق على قرار يسهل تطوع مواطني بولندا في فيلق الدفاع الإقليمي الدولي الأوكراني.

العالم - أوروبا

وذكرت الصحيفة، أن كتلة حزب الفلاحين (PSL)، ستقدم مشروع قرار حول ذلك إلى البرلمان البولندي.

وقال بيتر زغورزيلسكي نائب رئيس البرلمان للصحيفة: "بصفتنا الكتلة التي تمثل هذا الحزب، سنقدم مشروع القانون هذا، وأعتقد أنه سيلقى الدعم من المعارضة وكتلة الحزب الحاكم".

يسمح القانون الساري حاليا في بولندا للمواطنين، بالخدمة في جيوش الدول الأجنبية فقط بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتوصية وزارة الدفاع الوطني.

يوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد.

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