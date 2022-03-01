النفط العراقي: إيرادات شهر شباط تجاوزت الـ 8.5 مليار دولار

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليونا و790 ألفاً و 173 برميلاً، بإيرادات بلغت 8,54 مليار دولار"وفقا لـ "الفرات نيوز".

وأشارت الإحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونا و314 الفا و828 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و475 الفا و345 برميلاً".

ولفتت النفط الى ان "معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و314 الف برميل في اليوم" مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من {92,083} دولاراً".

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.