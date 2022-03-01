العالم - العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ، انه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي اكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الارهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والثاني لواء المشاة ٥١ وباشراك قوة من الفوج، حيث تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة ) وأحد معاونيه، بعد نصب كمين محكم لهما".



وأضاف البيان، أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".