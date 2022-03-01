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الامن العراقي يطيح بالمسؤول المالي لـ"ولاية دجلة" بداعش

الامن العراقي يطيح بالمسؤول المالي لـ
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الثلاثاء، الإطاحة بما يسمى "المسؤول المالي لولاية دجلة" في تنظيم داعش واحد معاونيه في محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ، انه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي اكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الارهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والثاني لواء المشاة ٥١ وباشراك قوة من الفوج، حيث تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة ) وأحد معاونيه، بعد نصب كمين محكم لهما".

وأضاف البيان، أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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