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شاهد.. باحثة تكشف سبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت الباحثة في العلاقات الأوروبية والدولية لانا بدوان ان روسيا لجأت الى خيار الحرب نتيجة وجود اسلحة فتاكة في أوكرانيا حيث أظهر مسؤولون روس وثائق تثبت انشطة الجيش الاوكراني في مقاطعات روسية - اوكرانية.

العالم - خاص العالم

وأضافت بدوان خلال تغطية خاصة لقناة العالم الإخبارية أن روسيا استقبلت اللاجئين الأوكرانيين وبلغ عدد اللاجئين حتى اللحظة مليون لاجئ وهذا الأمر يدل على أن ازمة اللاجئين ليس ازمة أوروبية بل شملت أراضي روسية.

وتساءلت بدوان كيف يمكن لأمريكا ان تنزع أسلحة روسية من كوبا في الستينيات وتتوقع من روسيا الا تقوم بنزع الأسلحة الفتاكة من الأراضي الأوكرانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا.

,أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أن موسكو لن تسمح بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا لبلاده.


وخلال مؤتمر صحافي قال فاسيلي إن موسكو لم تعلن الحرب على اوكرانيا، وإن ما تقوم به هو عملية عسكرية خاصة. وندد فاسيلي بقرار واشنطن طرد اثني عشر دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، واعتبر القرار انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.كما ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

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