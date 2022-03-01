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شاهد.. باحث عراقي: العملية الروسية في أوكرانيا تأتي لحماية الأمن القومي الروسي

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي العراقي صباح العقيلي أن ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء لحماية مصالح روسيا الخاصة بعد تلويح أوكراني بإنضمام الى حلف الناتو والإتحاد الأوروبي.

العالم - خاص العالم

وأضاف العقيلي خلال مشاركته في تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في يومها السادس أن انضمام اوكرانيا الى الناتو او الإتحاد الأوروبي يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي كما طلب الرئيس بوتين ضمانات بعد انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو لكن كان برفض اعطاء اي ضمانات مما دفع الرئيس بوتين الذهاب بهذا الاتجاه.

وتابع العقيلي أن الرئيس الروسي بوتين اعتبر نظيره الاوكراني فاقد الشرعية ولا يمثل غالبية الشعب الأوكراني وهو يمارس شتى الأساليب القهرية ضد الدولتين اعلنت استقلالهم مشيراً الى أن تصرفات الرئيس الأوكراني زيلينسكي دفع بوتين للإعتراف باقليم دونستك ولوغانستك كجمهورتين مستقلتين.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أن موسكو لن تسمح بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا لبلاده.


وخلال مؤتمر صحافي قال فاسيلي إن موسكو لم تعلن الحرب على اوكرانيا، وإن ما تقوم به هو عملية عسكرية خاصة. وندد فاسيلي بقرار واشنطن طرد اثني عشر دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، واعتبر القرار انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.كما ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

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