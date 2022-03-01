شاهد.. آخر تطورات العملية الروسية في أوكرانيا في يومها السادس

العالم - روسيا

لليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس في الرابع والعشرين من شباط/فبراير علىالاراضي الاوكرانية..



القوات الروسية قصفت مركز خاركييف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في هجوم طال مقر الإدارة الحكومي، وفق ما أعلن محافظ المنطقة أوليغ سينيغوبوف. بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن ضربات صاروخية روسية استهدفت ساحة الحرية المركزية والأحياء السكنية في خاركيف.



وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها. وقال شويغو إن حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا. وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط. وأشار شويغو إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لاستخدام مروحيات هجومية قتالية في أوكرانيا، أصابت ودمرت أهدافها بدقة عالية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت سابقا إصابة الف ومائة وست واربعين مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة ومن بينها واحد وثلاثين نقطة قيادة واتصال، وواحد وثمانين منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز 'إس-ثلاثمائة' و'بوك إم واحد' و'أوسا'، بالإضافة إلى خمس وسبعين محطة رادار'.

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وصنف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي على خاركيف بانها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها على هذا النحو. معتبراً أن الدفاع عن كييف هو أولوية قصوى. وكان زيلينسكي دعا إلى فرض حظر على روسيا في كلّ مرافئ العالم ومطاراته، وذلك ردّاً على غزوها بلاده.

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