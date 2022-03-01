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منزعج على اصحاب العيون الزرقاء..

بالفيديو: العنصرية على قناة "بي بي سي" في تغطية الحرب بأوكرانيا!

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

في تصريح عنصري وعجيب قال متخصص بالشأن الاوكراني على قناة «بي بي سي» التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، انه "أمر مثير للمشاعر ما يجري في أوكرانيا حيث يقتل أوروبيون اصحاب عيون زرقاء وشعر أشقر، كل يوم، بأسلحة بوتين، ومروحياته وصواريخه"، بحسب تعبيره.

العالم - الازمة الاوكرانية

ولاقى تصريح الخبير وهو سياسي جورجي يدعى "ديفيد ساكفاريليدز" الذي جلبته القناة البريطانية غضبا عارما على مواقع التواصل حيث شجب الناشطون التصريحات التي حملت عنصرية واضحة، وهو التميير في اللون والعرق وحتى لون العينين، حيث رؤوا في كلام الخبير "إشارة واضحة الى ان تحرك الغرب في أوكرانيا دوافعه عنصرية في الاساس ولا دوافع انسانية لايقاف الحرب".

كما قال ناشطون آخرون بأن الغرب هو من دفع نحو الحرب وقدم وعودا كاذبة لاوكرانيا ليقرب من وقوع هذه الحرب وهو لاتهمه لا الانسانية وأصحاب العيون الزراقاء بل يهمه توريط روسيا بحرب استنزافية.

واما الناشطون العرب فقد أشاروا الى ازدواجية التعامل الغربي وعنصريته، حيث اعتبر اليمنيين الذين يدافعون عن بلدهم أمام آلة الحرب السعودية والغربية والحصار "ارهابيين"، كما يغض الطرف عن الانتهاكات الاسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين، بينما يتباكى الغرب على أوكرانيا ليجند العالم ضد روسيا ويجعل الاوكرانيين حطبا لحربه على موسكو.

وتظهر بلا شك المعايير الغربية المزدوجة والعنصرية من خلال ان تعاطفهم مع أوكرانيا قائم على تحقيير معاناة الشعوب الأخرى كالشعبين الفلسطيني واليمن وليبيا و..و، أضف الى ذلك انه قبل شهور قليلة جدا وفي نفس المنطقة عندما تدفق اللاجئون القادمون من الشرق الاوسط عند الحدود البلاروسية - البولندية في ظل انخفاض الحرارة وعنف الشرطة من قبل الجانبين مات العديد من اللاجئين بردا دون ان يرف جفن للغرب، والآن حت في أزمة لجوء الاكرانيين كانت الأولوية لاصحاب البشرة البيضاء على حساب المقيمين الافارقة.

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