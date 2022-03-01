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شاهد.. انطلاق مهرجان ايام الفجر الثقافية في بيروت

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت مهرجان ايام الفجر الثقافية التي نظمته المستشارية الايرانية في لبنان ضمن اجواء الربيع الثالث والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.وتضمنت الفعالية التي شارك فيها وزير الثقافة والارشاد الايراني ونظيره اللبناني وحشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية، نشاطات ثقافية مختلفة وعروضا فنية وموسيقية للاوركسترا الوطنية الايرانية.

العالم - مراسلون

ضمن اجواء الربيع الثالث والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية افتتح وزير الثقافة والارشاد الايراني محمد مهدي اسماعيلي بحضور نظيره اللبناني محمد المرتضى فعاليات ايام الفجر الثقافية التي تنظمه المشتشارية الايرانية في لبنان بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية اكدت خلالها المواقف على عمق العلاقة بين بيروت وطهر ان في جميع مجالات التعاون لا سيما التبادل الثقافي .

بدورهم اكد المشاركون على دور ايران الثورة في دعمها المستمر في وقت لبنان فيه بامس الحاجة لكل انواع التعاون والمساعدة التي لم تبخل بها ايران يوما على الشعب اللبناني .

وفي وقت تستمر فيه فعاليات الفجر الثقافية لعدة ايام يتخللها عروض فنية وموسيقية للاوركسترا الوطنية الايرانية كان وزير الثقافة الايراني قد زار رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي بالاضافة الى تفقده المدرسة الايرانية في بيروت ومشاركته في مؤتمر حوار الاديان كما وزار المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة اللبنانية برفقة نظيره اللبناني.

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