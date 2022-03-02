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واشنطن تغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقه إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وأكد بايدن في اول خطاب له عن حالة الاتحاد أن ادارته ستوقف وصول روسيا إلى التكنولوجيا التي ستضعف قوتها الاقتصادية والعسكرية لسنوات قادمة.

واعتبر بايدن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على هجوم قواته على أوكرانيا على حسب تعبيره.

وأوضح الرئيس الأميركي أن حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة، فقد رفض الجهود الدبلوماسية، مضيفا أن بوتين كان مخطئاً باعتقاد أنّه قادر على زرع الشقاق بين الحلفاء في شمال الاطلسي على حسب تعبيره.

وأشار بايدن إلى أن بلاده لن تشارك في الحرب في أوكرانيا ولكنها نشرت جنودها في دول حلف الناتو لحمايتها.

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