البرهان يعين حاكما للعاصمة السودانية الخرطوم

العالم - السودان

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لمجلس السيادة.

وقال المجلس بأن "البرهان أصدر يوم أمس قرارا بتعيين أحمد عثمان حمزة والياً مكلفاً لولاية الخرطوم"، دون إبداء أية أسباب حول هذا التعيين.

وكان أحمد عثمان حمزة، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، قد تولى من قبل منصب والي الولاية المكلف، عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي حل بموجبها مجلسي الوزراء والسيادة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار بناء على توجيهات رئيس الوزراء قبل استقالته عبدالله حمدوك قرارا بإنهاء خدمات أمناء الحكومات في الولايات ومن ضمنهم أحمد عثمان حمزة، وعينت بدلا عنه الطيب محمد الشيخ.

وتضم ولاية الخرطوم وهي العاصمة السودانية 7 محليات هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، وجبل أولياء، وشرق النيل، وأمبدة، وكرري.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع احتجاجات تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.