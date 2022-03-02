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بكين: الصين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا

بكين: الصين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال الدبلوماسي، ردا على سؤال حول احتمالات إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وفلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة: "تحافظ الصين وأوكرانيا على قناة اتصال مفتوحة".

وحول زيارة يقوم بها وفد أمريكي إلى تايوان، قال المتحدث: "إن قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي".

بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.

ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.

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