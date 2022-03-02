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ارتفاع حصيلة الفيضانات في استراليا إلى 12 قتيلا

ارتفاع حصيلة الفيضانات في استراليا إلى 12 قتيلا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي تجتاح أستراليا، إلى 12 قتيلا على الأقل، في حين أطلقت السلطات تحذيرات للسكان.

العالم - اسيا والباسفيك

وأكد نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، بول تول، وفاة 3 أشخاص في بلدة ليسمور التي اجتاحتها الفيضانات"، وبذلك، ترتفع حصيلة وفيات الفيضانات في البلاد إلى 12.

وحذر تول في مؤتمر صحفي، من الفيضانات في مدينة سيدني، قائلا: "اليوم ينصب التركيز على سيدني. نتوقع هطول أمطار غزيرة في فترة ما بعد الظهر وخلال المساء ويوم غد".

ومنذ أسبوع، تهطل أمطار غزيرة على ساحل البلاد الشرقي. وقد جرفت مياه الفيضانات سيارات وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم بعدما غمرت المياه شرفاتها وأسقفها تماما.

وأشار تول إلى أن السد الرئيسي في المدينة بلغت طاقته الاستيعابية وبدأ يفيض. وقال: "إذا طرق بابكم وطلب منكم المغادرة، رجاء غادروا" المنزل.

وأضاف: "لا نريد مشاهدة صور أشخاص على أسطح منازلهم بعد رفضهم المغادرة ليتم إنقاذهم لاحقا".

وتأثرت أستراليا بشدة بتغير المناخ الذي زاد وتيرة الجفاف وحرائق الغابات الفتاكة والفيضانات.

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