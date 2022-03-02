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سيناتور  روسي: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا 

سيناتور  روسي: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا 
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أشارت وسائل إعلام إلى وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني.

العالم - روسيا

وقال أندريه كليموف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الفيدرالي لحماية سيادة الدولة في روسيا، إن المرتزقة الأجانب الذين يصلون إلى أوكرانيا يشكلون تهديدا بانتشار الإرهاب الدولي ليس فقط في كييف، ولكن أيضا لأقرب جيران أوكرانيا، بما في ذلك أوروبا.

وفي وقت سابق، أفيد أن أوكرانيا تنشئ فيلقا أجنبيا للمتطوعين الأجانب. ووقع فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن نظام مؤقت من دون تأشيرة للأجانب الذين يسافرون إلى البلاد للمشاركة في الأعمال القتالية.

وأضاف كليموف: "هناك تهديد حقيقي يلوح في الأفق على أوروبا - هذا هو خطر انتشار الإرهاب الدولي من أوكرانيا. لا يقتصر الأمر على توزيع الأسلحة هناك، ولا يقتصر الأمر على الدخول من دون تأشيرة إلى هناك اليوم لجميع المرتزقة الذين يريدون وأيضا بالقتال على أراضي أوكرانيا".

ووفقًا للسيناتور الروسي، فإن مثل هذه الفئة لا تجلب أي شيء جيد "لا لمواطني أوكرانيا ولا لأقرب جيرانهم". وشدد على أن الدول التي تدعم الحملة المناهضة لروسيا "تبدو لها أنها توجه هذه القوة الإرهابية المظلمة في اتجاهنا. لكن قوة العمل تعادل قوة الرد".

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