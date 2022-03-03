الأمم المتحدة تقر معاهدة دولية ملزمة لمكافحة التلوث بالبلاستيك

العالم - خاص بالعالم

وتبنت الجمعية وهي أعلى هيئة دولية معنية بهذا الشأن وتضم حاليا مندوبين من 175 بلدا قرارا بإنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية مكلفة وضع نص ملزم قانونا بحلول نهاية العام2024.



وزير البيئة النروجي إسبين بارث إيدي:"سنبدأ عملية بالغة الأهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية للتخلص من التلوث البلاستيكي. هناك صلة بين أزمتي المناخ والطبيعة وكلتاهما لها القدر نفسه من الأهمية ولا يمكننا حل إحداهما علي حساب الأخرى".



ويتضمن عمل المفاوضين البحث في دورة الحياة الكاملة للبلاستيك أي آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره و بكل أشكال التلوث الأرضية والبحرية بما فيها الجسيمات البلاستيكية.



وينص التفويض الأممي أيضا علي التفاوض بشأن أهداف عالمية مترافقة مع تدابير قد تكون ملزمة أو طوعية وآليات رقابة وتطوير خطط عمل وطنية وفيما تراعي المعاهدة الخصوصيات المختلفة للبلدان تعد بالتوصل إلي نظام مساعدة للبلدان الفقيرة.



مديرة برنامج لأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن:"ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لمواجهة حجم التلوث البلاستيكي.وهذه المفاوضات هي تقدم رئيسي منذ اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015 من أجل التعامل مع الأزمة الثلاثية التي تهدد العالم تغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي والتلوث".



ووفق أحدث تقديرات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنتج نحو اربعمئة وستين مليون طن من البلاستيك عام 2019، في كل أنحاء العالم ما أدي إلي توليد اكثر من 350 مليون طن من المخلفات البلاستيكية، يتم حاليا تدوير أقل من 10 في المئة منها فيما يلقي22 في المئة منها في مكبات نفايات غير خاضعة للرقابة أو تحرق في الهواء الطلق أو ترمي في الطبيعة.

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