إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

العالم - مراسلون

وما إن شيّع الفلسطينييون الشهداء حتى عاد الاحتلال في الساعات الماضية ليعتقل40 فلسطينيا بدعوى مشاركتهم في اعمال المقاومة.

الاعتقالات كان مركزها بلدة سيلة الحارثية بالقرب من جنين وبلدة حوسان القريبة من بيت لحم.

الاعتداءات الاسرائيلية في الاشهر الاخيرة اتجاه الفلسطينيين وصلت الى مستويات غير مسبوقه، فخلال الشهرين الماضيين وصل عدد المعتقلين في الضفة والقدس الى اكثر من1000 معتقل غالبيتهم من الشبان الذين لم يتحاوزوا العشرين من العمر او الاطفال ما دون 18، بالاضافة الى الاعتداءات الاخرى التي تنفذ بالتنسيق بين جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.

وكما يبدو فان الاحتلال في هذه المرحلة يحاول ان يستفيد من الانشغال الدولي والصمت العربي لتنفيذ مخططاته فوق الارض الفلسطينية.

الاحتلال الاسرائيلي منذ ان سلّم بعض العرب أوراق اعتمادهم لديه، وهو اعتداءاته في ارتفاع وكانه حصل على الضوء الاخضر لهذه الاعتداءات.

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