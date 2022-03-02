اجلاء 111 فلسطينيا من أوكرانيا

العالم - فلسطين

وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السفير د.احمد الديك، إن عملية إجلاء اعداد إضافية من الطلبة والجالية الفلسطينية في أوكرانيا متواصلة على مدار الساعة، إذ بلغ عدد الذين تم اجلاءهم منذ الأمس وحتى الان 111 بين طالب ومواطن موزعين على الشكل التالي:

وأضاف أنه تم إجلاء أعداد أخرى إضافية من أوكرانيا واستطاعت العبور الى الدول المجاورة وتوجهت بترتيبات ذاتية مع أقاربها إلى بعض الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن سفارات دولة فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تشرف على تأمين وجبات ومواصلات وإقامة مؤقتة لهذه الاعداد من الطلبة والمواطنين، وأن خلية خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا لا زالت تواجه مشكلة في إجلاء عدد من الطلبة والمواطنين من بعض المدن بسبب عدم وجود ممر آمن لخروجهم حتى اللحظة، كما هو الحال في مدينة سومي، وجاري العمل من أجل تأمين ممر آمن لإجلائهم.

وأكد الديك أن خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا تتابع عملية إجلاء عدد قليل من الطلبة الموجودين في مناطق ريفية بعيدة يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة، وستتابع عملها من أجل حل مشكلتهم وتأمين إجلائهم بسلام، لافتا إلى مواصلة العمل لتأمين إجلاء جميع الذين يرغبون بمغادرة أوكرانيا، وكذلك متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لضمان سلامة الطلبة والجالية الفلسطينية المتواجدين في أوكرانيا.