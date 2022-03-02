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8.2 مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق

8.2 مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي إن حجم صادرات البلاد إلى العراق، في غضون 11 شهرا مضت من العام الحالي (الإيراني – ينتهي في 20 مارس الجاري) بلغ 28 مليون طن وبما يعادل 8 مليارات و222 مليون دولار.

العالم - إيران

وفي تصريح اليوم الاربعاء، أوضح لطيفي أن إجمالي الصادرات الإيرانية إلى العراق هذا العام، سجّل نموا بواقع 17 في المئة وزنا و20 بالمئة من حيث القيمة؛ وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد هذا المسؤول أن القواسم المشتركة التي تجمع بين إيران والعراق، لطالما ساهمت في زيادة التعامل التجاري وصادرات السلع غير النفطية الإيرانية إلى هذا البلد.

ولفت بأن قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق، بلغت 145 مليون دولار في عام 2001 ومن ثم ارتفعت إلى 9 مليارات عام 2019، ليتكرر هذا النمو خلال العام الجاري الذي سجل 8 مليارات و222 مليون دولار.

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