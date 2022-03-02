الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

النزاهة العراقية تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء

النزاهة العراقية تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاربعاء، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في محافظتي كربلاء المُقدَّسة والمثنى.

العالم - العراق

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، قام بضبط (9) من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد وحجة وفاة في المُديريَّة؛ مُبيّنةً شمول أشخاصٍ مُتوفّين بامتيازات مُؤسَّسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقاريَّةٍ وإعاناتٍ ماليَّةٍ قاربت (500,000,000) مليون دينار، حسب قاعدة بيانات مُؤسَّسة الشهداء؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العام.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، لفتت الدائرة الى تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى من كشف حكٍّ وشطبٍ في محضر تخصيص (65) قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة، مشيرة إلى ضبط السجل الخاصِّ بمحاضر التخصيص.

وبيَّنت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء والمثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

روابط ذات صلة

النزاهة العراقية فتحت 19 ألف قضية فساد خلال 2021

كشف تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية من قبل النزاهة بمحافظة النجف الاشرف

مطالبات للتحقيق في شراء العراق منصة نفطية مركونة بالامارات

النزاهة العراقية تصدر قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-03-2022

ضمن إجراءات اقتصادية جديدة... سوريا تقرر إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية

الإمارات تعلن بدء رئاستها لمجلس الأمن الدولي

إيران تؤكد على مواصلة الجهود الدولية لاستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني

إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

النزاهة العراقية تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء