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ضمن إجراءات اقتصادية جديدة...

سوريا تقرر إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية

سوريا تقرر إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

وافق رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس، حسين عرنوس، اليوم الاربعاء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية.

العالم - سوريا

وأوصت اللجنة إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد التالية (ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون) وتمديد قرار منع تصدير البقوليات بكل أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير المواد التالية (قمح ومنتجاته)، والدجاج.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التي تم إقرارها بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن وبهدف زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها شهر رمضان المبارك.

كما وافق المجلس على تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية.

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ضمن إجراءات اقتصادية جديدة... سوريا تقرر إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية

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