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غروسي: متفائل بإحراز تقدم في الضمانات المهمة مع إيران

غروسي: متفائل بإحراز تقدم في الضمانات المهمة مع إيران
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء، إنه يمكن إحراز تقدم مع طهران في مجال الضمانات.

العالم - إيران

وبحسب مصادر إخبارية، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين إنه متفائل بإمكانية إحراز تقدم في قضايا الضمانات المهمة مع إيران، وحول احتمالات زيارته لطهران قال إن كل الاحتمالات واردة .

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا لرفع الحظرالأميركي عن إيران يوم الثلاثاء 7 فبراير، بعد انقطاع استمر 11 يوما لتشاور الوفود مع عواصمهم بحضور إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ودول أخرى) في العاصمة النمساوية فيينا وتجري منذ ذلك الوقت اجتماعات مختلفة على مختلف المستويات .

و أفاد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني عن دور فرنسا السلبي في حل قضايا الضمانات المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا له فإن: الفرنسيين، الذين حاولوا تقليديا عرقلة حل القضايا النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظرا العلاقات القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن علاقاتهم الجيدة مع الكيان الصهيوني خلال الجولات السابقة للمحادثات، الآن أيضا يفعلون نفس الشيء في فيينا.

وقال مصدر مقرب من فريق مفاوضات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران إن "الفرنسيين يعرقلون حل قضايا الضمانات المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخذوا نهجا سياسيا بحتا في هذا الصدد".

وقال إن "باريس لها دور مهم تلعبه في إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دورها القانوني والتقني والتحول إلى القضايا السياسية"، وأضاف: "حل قضايا الضمانات المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد الشروط المسبقة المهمة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وإذا لم يحدث ذلك، فإن فرنسا ستتحمل بلا شك مسؤولية الخلاف في فيينا".

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