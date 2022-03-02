خفايا قمع سعودي "عابر للحدود" لإسكات المعارضة!

العالم - السعودية

ونقل موقع "سعودي ليكس" عن المركز قوله: " إن السلطات السعودية تطبق سياسات قمعية لإسكات أو إكراه المواطنين الموجودين خارج حدودها، من خلال القمع الرقمي العابر للحدود، والذي أصبح حجر الزاوية للقمع -اليومي- وتهديداً لحقوق وحريات المعارضين والناشطين الذين يعيشون في المنفى”.

وذكر المركز أنه “بين عامي 2014 و 2020 بلغت حالات القمع العابر للحدود 608 حالة، من قبل دول استبدادية من بينها السعودية، التي نفذت قمعاً عابراً للحدود في 79 دولة مضيفة”.

وأشار المركز إلى أن “القمع الرقمي العابر للحدود الذي تمارسه السعودية له تأثير على الصحة النفسية والاجتماعية، حيث أوضح ناشط سعودي أن الاستهداف الرقمي كان شكلاً من أشكال -الحرب النفسية-، وأشار بأن تدفق التهديدات الرقمية تجعله يعاني من خوف وقلق لا نهاية له”.

وجاء في تقرير للمركز: إن جهود الدول الاستبدادية لقمع المعارضة ليست محدودة إقليمياً. على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك العديد من حالات القمع العابر للحدود الملحوظة – الدول التي تطبق سياسات قمعية لإسكات أو إكراه المواطنين الموجودين خارج حدودها الإقليمية.

بما في ذلك قتل السعودية للصحفي جمال خاشقجي في تركيا، واغتيال المعارضين الروانديين والمعارضين في جنوب إفريقيا وأماكن أخرى، ومضايقة وترهيب المنشقين الصينيين في كندا والولايات المتحدة.

في حين أن القمع عبر الوطني ليس ظاهرة جديدة، فإن مثل هذه التكتيكات تتوسع من خلال نمو السوق للتقنيات الرقمية وانتشار الاتصال بالإنترنت، من بين عوامل أخرى.

هذا البعد الرقمي للقمع العابر للحدود – الذي نشير إليه بالقمع الرقمي العابر للحدود – أصبح بسرعة حجر الزاوية للقمع “اليومي” العابر للحدود ويشكل تهديدًا لحقوق وحريات المنشقين والناشطين الذين يعيشون في المنفى.

وتناول المركز كيف يتأثر النشطاء والمعارضون الكنديون الذين يعيشون في المنفى في كندا بالقمع الرقمي العابر للحدود.

واستنتج أن القمع الرقمي العابر للحدود له تأثير خطير على هذه المجتمعات ، بما في ذلك قدرتها على القيام بأعمال المناصرة عبر الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومع ذلك ، هناك القليل من الدعم للضحايا الذين عانوا من مثل هذا الاستهداف وكانت جهود السياسات حتى الآن غير كافية.

هذا اكتشاف مقلق بالنظر إلى أن الحكومة الكندية تدعي الترحيب بالمهاجرين واللاجئين في كندا وجعلت تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان حجر الزاوية في برنامجها السياسي.

بينما بدأت الحكومة في معالجة تهديد “التدخل الأجنبي” في كندا -مصطلح واسع بما يكفي لالتقاط القمع الرقمي العابر للحدود – ينصب تركيزه في المقام الأول على التهديدات الرقمية المتعلقة بالمؤسسات الديمقراطية الكندية والمصالح الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية. يبدو أن حماية حقوق وحريات المهاجرين واللاجئين ليست ذات أهمية تذكر.

في ضوء هذا القصور في السياسة، والتهديد للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأثير القمع الرقمي العابر للحدود على المجتمعات الكندية، نقدم سلسلة من التوصيات للحكومة الكندية حيث يمكن اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة القمع الرقمي العابر للحدود. تشمل هذه التوصيات:

إصدار بيانات رسمية ضد القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية واتخاذ إجراءات عملية لردع مثل هذه الأنشطة، مثل: نشر العقوبات المستهدفة ، وتعزيز ضوابط التصدير للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ، ومراجعة قانون الحصانة السيادية الأجنبية ، ومتابعة الملاحقات الجنائية.

والتأكد من استخدام الحكومة الكندية. تتسم تقنية المراقبة الرقمية بالشفافية وتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تقديم الدعم لضحايا القمع الرقمي عبر الوطني من خلال إنشاء وكالة حكومية مخصصة لمعالجة قضية القمع العابر للحدود في كندا، وإنشاء خط ساخن مخصص أو آلية إبلاغ ، والقيام بجهود توعية مجتمعية لفهم حجم المشكلة بشكل أفضل وكيفية معالجتها.

تحسين التنسيق عبر الهيئات الحكومية الكندية ، وتدريب المسؤولين الحكوميين على تحديد ومعالجة والاستجابة للقمع الرقمي العابر للحدود الوطنية ، وتوفير موارد أكبر لمنظمات المجتمع لمواجهة مثل هذه التهديدات.

المطالبة بالشفافية من شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بكيفية استجابتها للطلبات الحكومية لإزالة المحتوى أو الوصول إلى معلومات المستخدم ، والتعامل مع هذه الكيانات لفهم كيفية تعاملها مع القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية وما هي التدابير الأخرى التي يجب اتخاذها.

ودراسة دور الجهات الفاعلة التجارية على نطاق أوسع (على سبيل المثال ، شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ميسري القطاع الخاص الآخرين مثل مسجلي المجال ، وشركات استضافة الويب ، وغيرها من الشركات التي تُستخدم تقنيتها في تنفيذ القمع الرقمي عبر الوطني) لتحديد ما إذا كان التنظيم الجديد مطلوبًا لمعالجة دورهم.