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إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية

إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، إن السلطات الإسبانية ستزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.

العالم-اوروبا

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "أنتينا 3" التلفزيونية: "في 4 مارس، ستقلع طائرتان بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا.. 1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 (خرطوشة )للأسلحة والمدافع الرشاشة، وكذلك رشاشات خفيفة".

وأوضحت روبليس أنه سيتم تسليم دفعة الأسلحة والذخيرة إلى بولندا عند نقطة على الحدود مع أوكرانيا، حيث ستأخذها السلطات الأوكرانية.

إلى ذلك صرح رئيس وزراء أسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية.

من جهته، أظهر تحالف "متحدون نستطيع" اليساري (أونيداس بوديموس) عدم موافقته على القرار، واصفا إياه بالخطأ.

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