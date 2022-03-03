الصحة السورية.. حملة تلقيح ضد شلل الأطفال الأحد القادم

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحملة تستمر حتى الـ 10 من الشهر الجاري عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة بمختلف المحافظات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم لأخذ اللقاح عن طريق الفم بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة مبينة أن اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وتهدف الحملة بحسب بيان الصحة إلى الوصول لنحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات مؤكدة أنها أتمت كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات ويشارك بتنفيذ الحملة نحو10210 عمال صحيين.

وأكدت الوزارة ان اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوفر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.

يذكر أن سوريا أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على إثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ حينها عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سوريا مجدداً من شلل الأطفال ووصفته بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي.

المصدر: سانا