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بعد فشل مجلس الأمن.. الجمعية العامة تدين موسكو بسبب الحرب + فيديو

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

نيويورك (العالم) 2022.03.03 ـ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها العسكرية فورا وبدون شروط.. في المقابل، أكدت موسكو أن لديها الكثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها، وأنها لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة هجومية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

بعد فشلها مرتين في إصدار قرار يدين روسيا في مجلس الأمن، استطاعت الدول الغربية، أن تستحصل على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ففي ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة، صدر قرار غير ملزم يطالب بأن تسحب روسيا جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا على نحو فوري وكامل وغير مشروط، كما أنه يستنكر تورط بيلاروسيا في الهجوم، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضت القرار 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين والهند.

نتائج التصويت اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنها تظهر تشكيل تحالف عالمي مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تكشف عزلة بوتين وتحمل بيلاروسيا المسؤولية.

إلا أن عدم إلزامية القرار وتلويح موسكو بالقوة النووية، دفع وزير خارجية الولايات المتحدة آنتوني بلينكن لإعلان استعداد بلاده لدعم الجهود الدبلوماسية لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي مخرج دبلوماسي، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه البقاء على اتصال مع بوتين، مشددا على أن بلاده وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو.

وصرح إيمانويل ماكرون قائلا: "إخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين، للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح ولتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا."

من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو وألا تهدم جسور التواصل معها.

في المقابل أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أن لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها، كما أنها لن تسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمنها.

ومع إعلانها الاستعداد لجولة ثانية من المفاوضات رغم مماطلة الجانب الأوكراني بأوامر أميركية، حذرت روسيا من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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