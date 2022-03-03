العالم-روسيا

وقال لافروف: كتائب القوميين الأوكران في دونباس تتصرف كاللصوص وقطاع الطرق.

وأضاف لافروف انه متأكد من أنه تم وضع خطة حرب ضد روسيا.

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن الحديث عن احتمال نشوب حرب نووية يجري تحضيرها، ولكن ليس من قبل روسيا، وإنما من قبل الناتو وأوكرانيا.

وأكد لافروف على أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستتم.

وقال لافروف انه متأكد من أن هستيريا الغرب حول أوكرانيا سوف تمر وسيصابون بالجنون.

وأكد لافروف: أنا متأكد من أنه سيتم إيجاد حل للأزمة حول أوكرانيا، ومطالب روسيا قليلة.

يتبع...