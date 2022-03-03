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مسرور بارزاني يجدد انتقاداته لقرار الاتحادية بشأن نفط كردستان

مسرور بارزاني يجدد انتقاداته لقرار الاتحادية بشأن نفط كردستان
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، انتقاداته للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز.

العالم-العراق

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، إن "قرار الاتحادية غير عادل ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي واستند إلى قوانين سابقة لعهد النظام المركزي المنحل، كما لم يستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار"، على حد قوله، مضيفا "نعتمد على الدستور لعدم قبول هذا القرار، ولدينا الدستور والقانون، وقد اتخذنا موقفا وفقا لهذا الدستور".

وطالب بارزاني من البرلمان "بذل الجهد من أجل تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوصة عليها في الدستور خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة بريمر".

وبشأن نفط كردستان العراق أكد، أن "41% من أموال النفط تُخصص للرواتب، و43% للشركات المنتجة للنفط، و7 % لسداد الديون، و9% لنقل النفط إلى الأسواق".

وأضاف رئيس حكومة كردستان "من المتوقع أن يعود نحو مليار دولار من أموال النفط لهذا الشهر (شباط)، لكن المخصص من تلك الأموال للرواتب ستكون 400 مليون دولار".

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