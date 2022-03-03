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الحرب في أوكرانيا واصطفافات العالم حولها

الحرب في أوكرانيا واصطفافات العالم حولها
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

كيف تبدو اصطفافات العالم في اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟

العالم - مع الحدث

ما تفسير كلام بايدن بأن قواتي لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا وستحول دونها غربا؟

ماذا عن مواقف الدول المؤيدة لحق موسكو في الدفاع عن أمنها ورفض العقوبات الغربية؟

هل إصرار الرئيس الأوكراني على الدعم الأميركي والانضام إلى الاتحاد الأوروبي يربحه المعركة؟

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي د.جمال واكيم، ومن سن بطرسبرغ أستاذ التاريخ بأكاديمية الشرق د.خالد الأشقر، ومن لندن الناشط في حزب العمال البريطاني عمر إسماعيل.

"مع الحدث" برنامج تتابعونه يوميا عدا يوم الأحد في 21:05 بتوقيت مكة المكرمة و18:05 بتوقيت غرينيتش.

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