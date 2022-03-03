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أميركا والغرب يتخلون عن أوكرانيا وزيلينسكي

أميركا والغرب يتخلون عن أوكرانيا وزيلينسكي
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

ليس بالجديد أن تتخلي أميركا عن حلفائها في هذا العالم.. فكلنا نذكر كيف تخلوا عن حسني مبارك وعن زين العابدين بن علي وعن الرئيس الأفغاني وهم يتخلون الآن عن رئيس أوكرانيا زيلينسكي.

العالم - انقلاب الصورة

لكن سخرية القدر والمصادفة أن زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا لأوكرانيا كان ممثلا في مسلسل اسمه "خادم الشعب" ويظهر في هذا المسلسل وهو ينادي ويصرخ: أين هو هذا العالم؟ أين هو حلف الناتو؟ أين هي أميركا؟ لقد تركونا لوحدنا.

ولأجل المصادفه يتحول هذا الأمر إلى واقع.. فأوكرانيا اليوم و رئيس أوكرانيا يعيشون هذا التخلي من الأميركيين والناتو على حد سواء.

فهذا هو ديدن الأميركيين.. ويفترض بالرئيس الأوكراني ألا يستغرب.. ويفترض أنه يتابع ويرى ما يحصل في هذا العالم.

بل أكثر من ذلك أن الأميركي كان وقحا لدرجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال له مباشرة هل تطلب مني أن أرسل قوات إلى أوروبا للقتال هناك؟ نحن لن نرسل قوات لتقاتل هناك.. بل كل ما يمكن أن نفعله أن نطمن حلفائنا في الناتو وفي الشرق.

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