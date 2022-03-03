لافروف: بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا

العالم-روسيا

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة “مجتمع تزدهر فيه النازية”.

وأكد أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: “كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟”.

وحول السلاح النووي، قال لافروف إن روسيا لديها “عقيدة عسكرية”، تحدد شروط الأسلحة النووية، وليس لموسكو نية للتصعيد.

وقال لافروف: “الرئيس بايدن قال إن البديل للعقوبات هو الحرب العالمية الثالثة.. لن نسمح لأي استفزازات أن تخرجنا عن إرادتنا وتدفعنا لشن الحرب”.

وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع حلف شمال الأطلسي.. لكنه تساءل: “متى سيبدأ هذا الحوار؟”، وقال: “لا نسمع مبادرة من الغرب وحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل”.

وأضاف: “حلف شمال الأطلسي يعمل دائما على إظهار أنه صاحب الامتيازات دون غيره”.

وأشار وزير الخارجية الروسي متفائلا، إلى أنه “لا شك سيتم التوصل لحل بشأن أزمة أوكرانيا”.

إلى ذلك أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن 19 دولة تقدم لها بشكل منتظم مساعدات عسكرية، تتضمن أحدث الأسلحة والذخيرة، وكذلك الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” عن الوزارة أن “19 دولة ترسل إلينا أحدث الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية والمعدات الطبية والوقود، لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني بشكل منتظم”.

ولم تذكر الوكالة ما هي هذه الدول، إلا أنها نقلت عن وزارة الخارجية أن الدبلوماسيين يجرون محادثات مكثفة مع الشركاء للحصول على طائرات مقاتلة إضافية لسلاح الجو في أسرع وقت ممكن.