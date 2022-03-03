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مصر.. مواطنون يلجؤون لحيلة غريبة للبناء على أرض زراعية

مصر.. مواطنون يلجؤون لحيلة غريبة للبناء على أرض زراعية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوات الأمن المصرية بمحافظة الغربية، من التصدي لمحاولة بناء على أرض زراعية ليلا، ودفن أحد المتوفين فيها.

العالم-مصر

وورد لقوات الأمن بلاغ يفيد "بقيام بعض الأشخاص بالشروع في إحضار طوب ومواد بناء ليلا، لبناء مقبرة على إحدى القطع الزراعية واستغلال وجود حالة وفاة بالعزبة، لدفن متوفي بها ليلا، وفرض الأمر الواقع والتعدي على الرقعة والأرض الزراعية بالبناء".

وتم العثور على مقبرة غير مكتملة البناء، والشروع في استكمالها ليلا، لدفن أحد الموتى بها، دون الحصول على ترخيص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحرير ظروف وملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر من البناء على الأراضي الزراعية، قائلا: "كل واحد معاه قرشين بيعمل كده، تبني 5 أو 6 أدوار على أرض زراعية ليه؟".

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مصر.. مواطنون يلجؤون لحيلة غريبة للبناء على أرض زراعية