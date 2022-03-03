ايران تتفق مع الصحة العالمية لنقل اللقاح الإيراني إلى الدول الراغبة به

العالم - ايران

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في إيران في إنتاج لقاح كورونا ، قال كوليوند في هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع رؤساء الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة: "الهلال الأحمر و بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة مستعد لتقديم اللقاح المصنوع في إيران إلى الدول التي هي بحاجة إليه".

وأكد كوليوند كذلك استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيراني للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات ، بما في ذلك قضية كورونا والمهاجرين وغيرها.

من جهته أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، عن أمله في نقل هذه التجارب إلى الدول المحتاجة ، وذلك ضمن الإشارة إلى زيارته لمركز المراقبة التابع لمنظمة الطوارئ الإيرانية.

ومع الاخذ بالاعتبار طي المراحل النهائية لاعتماد لقاح "كوف بركت" الايراني من قبل منظمة الصحة العالمية، قال المنظري: "في حال الحصول على الموافقة النهائية للقاح المصنّع في إيران ، يمكن لهذه المنظمة نقله إلى الدول التي تحتاج إلى اللقاح".