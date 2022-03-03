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'سبوتنيك' الروسية تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي

'سبوتنيك' الروسية تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

توقفت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والراديو، اليوم الخميس، عن البث على مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول بالاتحاد الأوروبي وهي، إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليونان.

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان وكالة "سبوتنيك": "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونكشف ما لا يكتب عنه زملاؤنا".

وأضاف البيان: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".

هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الجاري حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع إشارة ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا ، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على الوضع، إن موسكو لم تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية.

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