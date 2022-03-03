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دعا المواطنين لعدم الهلع..

وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح يكفينا لحوالي شهر

وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح يكفينا لحوالي شهر
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الخميس، أن مخزون القمح يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع وشراء المواد الاستهلاكية للتخزين.

العالم - لبنان

ولفت سلام، إثر اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى أن "مخزون القمح يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال أضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها".

وأضاف: "وافق مجلس الوزراء الأسبوع الفائت على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء 50 ألف طن القمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر إضافي عن الاحتياط الذي لدينا".

وأشار إلى أننا "مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار إلى استهلاك أكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية".

وتوجه الى المواطنين قائلا: "أتمنى ألا تحصل حالات هلع، فلقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري أكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من أمام غيره، فرجاء ألا يحدث هلع فالأمور مضبوطة".

وقال: "نأمل ان تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح".

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دعا المواطنين لعدم الهلع.. وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح يكفينا لحوالي شهر