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العراق والاردن يبحثان سمات الدخول واجراءات الاقامة

العراق والاردن يبحثان سمات الدخول واجراءات الاقامة
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ، مع سفير المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد منتصر الزعبي والوفد المرافق له، سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين ".

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "الزاملي اكد ان مجلس النواب وضع ضمن أولوياته طرح منهاج متكامل من شأنه بناء شراكة استراتيجية ، وانفتاح حقيقي، وإعادة ضبط للعلاقات الاقتصادية مع المحيط العربي وباقي الدول الاقليمية والعالمية"، داعياً الجانب الاردني الى "تسهيل منح سمات الدخول "الفيزا" وتبسيط اجراءات الاقامة للعراقيين خاصة المرضى، و الطلبة والتجار، فيما وجه دعوة للشركات الاردنية للدخول إلى بوابة الاستثمار لتنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية كافة ".

واضاف ان "السفير الاردني بارك بدوره نجاح العملية الديمقراطية الانتخابية في العراق، ناقلاً تحيات جلالة الملك "عبد الله الثاني" الى مجلس النواب العراقي ورغبة المملكة الهاشمية بتطوير العلاقة بين البلدين على كافة الاصعد ، مُقدماً دعوة للنائب الأول لزيارة الأردن لتمتين أواصر التعاون النيابي بين الجانبين".

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