اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

العالم - روسيا



وقال مستشارُ الرئاسة الاوكرانية إن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات وعقد جولة ثالثة بأقرب وقت ممكن، مشيرا الى مناقشة إمكانية وقف إطلاقِ النار أثناء إجلاءِ المواطنين.

وفيما اعتبر الموفد الأوكراني أن كييف لم تتلق النتائج التي كانت تعوّل عليها خلال هذه الجولة، أعلن الموفد الروسي احراز تقدم فيما يخص التنظيمِ السياسي المستقبلي للصراع. من جهتِه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيرِه الروسي فلاديمير بوتين لأنها 'الطريقة الوحيدة لوقف الحرب.

أعلن الكرملين أنّ الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيرَه الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ أهدافَ العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلةَ في نزعِ أسلحتِها ووضعِها المحايد ستتحقق على أي حال. كما اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اَنّ العملية الروسية في اوكرانيا تمضي حسبَ الخطة مضيفاً اَن القوات الروسيةَ كسرت التحصينات الاوكرانية واَنها تدافع عن روسيا وتعمل على القضاء على من اسماهم النازيين الجدد.

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هذا وقال عمدة مدينة إنيرهودار الاوكرانية ديمتري أورلوف إن معركة جارية عند نقطة التفتيش عند مدخل المدينة عند نقطة التفتيش. وأضاف المسؤول الاوكراني أن حوالي مئة وحدة من المعدات العسكرية الروسية اقتحمت المدينة. وتحدثت وسائل اعلام أوكرانية عن أن القوات الروسية تدخل مدينة انيرهودار وتتوجه الى محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وقالت السلطات إن المدينة تتعرض للقصف الذي خلف ضحايا وأضرارا مادية في المباني السكنية.

اعلنت هيئة الطوارئ الاوكرانية ان حريقا اندلع في مبنى تدريب خارج محيط محطة زابوريجيا للطاقة الذرية. وقالت هيئة الطورائ أن الحريق نتج عن هجوم للقوات الروسية، فيما أكد مدير المحطة انه تم ضمان الأمان الاشعاعي في المحطة وانه تم إغلاق أحد المجمعات التابعة لها. وقال مسؤولو المحطة ان القصف الروسي أسفر عن أضرار في مبنى للتدريب وأحد المختبرات. وأضافو انه لم يتم تسجيل اي تغير في مستويات الاشعاعات في الموقع. يذكر أن محطة زابوريجيا تقع وسط اوكرانيا وهي الاكبر على مستوى اوروبا.

هذا واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باللجوء إلى 'الرعب النووي' والسعي 'لتكرار' كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية إنه ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. واضاف أنّها المرة الأولى في تاريخ البلاد وفي تاريخ البشرية التي يحصل امر مماثل، وان هذه الدولة التي وصفها بالإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي، على حد تعبيره.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستواصل عمليتَها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، واتهم لافروف القادة الغربيين بانهم يفكرون في حرب نووية في صراعِهم مع روسيا.



