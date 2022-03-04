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السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا تصعيد الأزمة

السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا تصعيد الأزمة
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن إرسال الغرب الأسلحة الفتاكة والصواريخ إلى أوكرانيا يهدف إلى تصعيد الأزمة.

العالم - سوريا

وقال السفير آلا في جلسة النقاش العاجل حول أوكرانيا خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان إن اضطلاع هذا المجلس بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يستند إلى التعاون والحوار وأن يلتزم بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية بعيداً عن المعايير المزدوجة والتسييس.

وأوضح السفير آلا أن الهدف من عقد جلسة النقاش العاجل حول أوكرانيا بعد سنوات من الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها سكان منطقة دونباس والصمت عن إدانة القصف الأوكراني الذي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة وأوقع ضحايا بين المدنيين ودفع بالآلاف إلى النزوح نحو الأراضي الروسية لا ينطلق من أوجه قلق تتعلق بحقوق الإنسان بل من مصالح وأجندات سياسية تسعى إلى تصعيد الأوضاع وممارسة الضغط على الاتحاد الروسي.

وأشار السفير آلا إلى أن اللجوء إلى فرض إجراءات قسرية أحادية غير قانونية بحق روسيا وتجاهل اوجه قلقها الأمنية المشروعة وإرسال الأسلحة الفتاكة والصواريخ إلى أوكرانيا يؤكد رغبة الدول الغربية بتصعيد الأزمة وتوفير الغطاء للاستمرار في تهديد الأمن القومي الروسي.

وقال السفير آلا إن سوريا لا ترى في هذه الجلسة وفي مشروع القرار المسيس المعروض عليها أساساً صالحاً لمعالجة اوجه قلق حقوق الإنسان في أوكرانيا بشكل شامل ومنصف داعياً الدول الأعضاء في المجلس إلى وقف هذا النهج المسيس الذي يتناقض مع ولاية ودور مجلس حقوق الإنسان ومسؤوليته عن المساهمة في إيجاد تسوية سلمية للأزمات.

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