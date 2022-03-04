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الشرطة السودانية تطلق قنابل للغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم

الشرطة السودانية تطلق قنابل للغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا الخميس بمدينة الخرطوم بحري استمرارا للحركة الاحتجاجية ضد العسكريين.

العالم _ افريقيا

وحسب الوكالة، فأن تظاهرات اليوم "جاءت احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية بالبلاد على السلطة الانتقالية".

ومر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر العام الماضي، حل مجلس السيادة والحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، إلى منصبه بعد تشديد الدول الغربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديد وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.

ولا تزال "حكومة تسيير الأعمال" التي تحدث عنها البرهان مؤخرا من دون رئيس بعد استقالة حمدوك، الوجه المدني للانتقال، مطلع يناير.

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