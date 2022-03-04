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شاهد: من المتضرر ومن المستفيد في العقوبات على روسيا؟

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي محمد مرتضى الموقف الغربي تجاه الحرب في اوكرانيا، بانه دقيق، حيث ينقسم الى شقين، الاول المتحمسين للدفاع عن اوكرانيا والتصعيد ضد روسيا، وهم بعض الدول في اوروبا الشرقية، وبريطانيا، وأميركا، والثاني الاقل حماسا وهما فرنسا والمانيا.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث": إن المانيا اكثر الدول الاووريبة تضررا من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك بسبب الغاز الروسي، والاستثمار للاموال الهائلة في روسيا، مثل الشركات السيارات الضخمة، لذا اي عقوبات تطال روسيا سوف تطال الاقتصاد الالماني ايضا.

واوضح مرتضى، ان واشنطن التي تدفع للحرب في اوكرانيا تهدف الى استنزاف روسيا وثم استنزاف اوروبا، من اجل ابقاء هيمنتها على الدول الاوروبية.

واشار الباحث السياسي، الى ان بريطانيا من المستفيدين الرئيسيين من الحرب في اوكرانيا وذلك بسبب منافستها الاقتصادية مع المانيا وفرنسا وايطاليا لان اي اضعاف للاقتصاد الالماني او الفرنسي سوف يصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني.

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