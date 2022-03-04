شاهد: من المتضرر ومن المستفيد في العقوبات على روسيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث": إن المانيا اكثر الدول الاووريبة تضررا من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك بسبب الغاز الروسي، والاستثمار للاموال الهائلة في روسيا، مثل الشركات السيارات الضخمة، لذا اي عقوبات تطال روسيا سوف تطال الاقتصاد الالماني ايضا.

واوضح مرتضى، ان واشنطن التي تدفع للحرب في اوكرانيا تهدف الى استنزاف روسيا وثم استنزاف اوروبا، من اجل ابقاء هيمنتها على الدول الاوروبية.

واشار الباحث السياسي، الى ان بريطانيا من المستفيدين الرئيسيين من الحرب في اوكرانيا وذلك بسبب منافستها الاقتصادية مع المانيا وفرنسا وايطاليا لان اي اضعاف للاقتصاد الالماني او الفرنسي سوف يصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني.